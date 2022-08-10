مدير أعمال سيد رجب: الفنان لم يتعرض لأزمة صحية.. ودخل المستشفى لإجراء فحوصات دورية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، تُفيد بتعرض الفنان سيد رجب لوعكة صحية شديدة، صباح اليوم الأربعاء، في كواليس أحد الأعمال الفنية، لينتقل إلى أحد مستشفيات السادس من أكتوبر.

مدير أعمال سيد رجب يُناشد الجمهور: كفاية شائعات

ومن جهته، نفى محمود عواد، مدير أعمال الفنان سيد رجب، في تصريح لـ«الوطن»، ما تردد عن تعرض الأخير لوعكة صحية مفاجئة، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، مناشدًا الجمهور ضرورة توخي الحذر وعدم المُساهمة في انتشار أخبار كاذبة.

سيد رجب يُجري فحوصات طبية بشكل دوري

وقال مدير أعمال الفنان سيد رجب، إنّ الأخير دخل المستشفى صباح اليوم، لإجراء فحوصات طبية شاملة، وهو أمر اعتيادى يُجربه بشكل نصف سنوي تقريبًا، مؤكدًا أنه خضع لتلك الفحوصات وخرج على الفور، إذ إنه يتواجد في منزله حاليًا ولا يُعاني من أي أزمة صحية.

وأشار إلى أن الفنان سيد رجب في فترة إجازة حاليًا، ولم يُصور أي أفلام أو مسلسلات كما يزعم البعض، حيث يقضي وقته مع أسرته.

ويعيش سيد رحب خلال هذه الفترة حالة كبيرة من النشاط الفني، حيث يشارك في عملين مختلفين ضمن موسم أفلام عيد الأضحي لعام 2022 ويظهر خلالهما بشكل مختلف، وهما كيرة والجن وعمهم.