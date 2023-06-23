سيد رجب يشارك في تشييع جنازة والدة الفنان محمد السعدني (صور)

شارك الفنان سيد رجب في تشييع جنازة والدة الفنان محمد السعدني، زوج ابنته، وأدى صلاة الجنازة عليها في مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

جنازة والدة محمد السعدني

كان محمد السعدني، أعلن نبأ وفاة والدته اليوم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وحرص عدد من متابعيه وأصدقائه على الدعاء للمغفور لها والدته بالرحمة.

الدفن في مقابر العائلة

وكتب محمد السعدني، عبر حسابه على «فيس بوك»: «بسم الله الرحمن الرحيم، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي، توفى إلى رحمة الله حبيبتي أمي صباح نورالدين صيادي».

وأشار إلى أن صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة في جامع مصطفى محمود بالمهندسين برجاء الدعاء لها، والدفنة في البساتين مدافن فكري السعدني بعد جامع الكحلاوي.