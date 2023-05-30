هالة صدقي: «كنت متضايقة من دور صفصف في البداية»

أعربت هالة صدقي عن سعادتها الكبيرة بإشادة محمد صلاح ومتابعته للمسلسل، وقالت هالة خلال ندوة «الوطن»: «نشر محمد صلاح ستوري عبر حسابه على إنستجرام وهو يشاهد المسلسل، راسلته وطلبت منه تيشيرت عند زيارته لمصر، وكلمني بعدها قال لي إنه متابع للمسلسل ويحرص على مشاهدته باستمرار، اتخضيت من المكالمة وطلبت منه أن يهاتفني مرة أخرى في وجود أولادي لأنهم يعشقونه ويريدون الحديث معه، ووقتها حضرت مي كساب إلى منزلي قادمة من تصوير مسلسل اللعبة وهي ترتدي زي غوريلا وحكيت لها تفاصيل المكالمة وأني أنتظر منه مكالمة أخرى، أصرت على الوجود لمكالمته، ولكنه كلمني بعد مغادرتها مرة أخرى في وجود أولادي وطلبوا منه أن يصوروا المكالمة كنوع من الإثبات أنهم تحدثوا معه».

هالة صدقي وردود الفعل

وأضافت هالة: «لم أتوقع هذا الكم من ردود الفعل، بل على العكس، كنت متضايقة من الدور في البداية، ولم أشعر به، فالدور ليس سوى أنها أم جعفر العمدة وتشتم زوجاته طوال الوقت، وقلت للمخرج محمد سامي ما الذي تفعله هذه السيدة؟ ولكن الشخصية في النص شيء والذى تم تنفيذه شيء آخر، هناك فنانات يكون لديهن دور قوى ومميز ولكنهن يخسفن به الأرض، وهناك فنانات تكون لديهن أدوار بسيطة ولكن يصنعن فارقاً، هذا هو الفرق بين الفنانين».