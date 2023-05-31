هالة صدقي عن سر الحب الجمهور لـ«صفصف»: نموذج للمرأة المصرية

أكدت الفنانة هالة صدقي، أن حالة النجاح التي حققتها شخصية «صفصف» في مسلسل «جعفر العمدة» الذي عرض خلال موسم الدراما الرمضانية 2023، يرجع لكونها نموذجا للمرأة المصرية الحقيقة، موضحة: «اعتبرها نموذج للمرأة المصرية الحقيقية، وهو سر حب الجمهور للشخصية».

وقالت هالة صدقي في ندوتها لـ«الوطن»: «صفصف هي الأم العاقلة التي مهما كان مستواها التعليمي تقف في ظهر أبنائها مهما كان وتدافع عن حقهم، وتحب زوجها ومخلصة له حتى بعد وفاته، وترفض زواج ابنها من أربع سيدات».

هالة صدقي: تقربت من إيمان العاصي لتظهر علاقتنا بشكل طبيعي على الشاشة

وعن تلقائية العلاقة بين «صفصف» وزوجات ابنها التي ظهرت على الشاشة، أوضحت هالة صدقي: «الرياضة كان لها تأثير كبير في شخصيتي فهي تدعم العمل الجماعي، يجب أن نكون جميعا مجتهدين ونشعر بالخوف على بعض حتى نصل إلى النجاح، وتلك الروح ساعدتني كثيرا في عملي، فأنا أحببت الفريق كله واحتضنت الفتيات، وإيمان العاصي لم تكن صديقتي ولكني حرصت على التقرب منها حتى يظهر ذلك بشكل حقيقي في الأداء على الشاشة».