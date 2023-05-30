هالة صدقي: «بكيت من رد فعل أحد كبار الصحفيين على شخصية صفصف»

أعربت هالة صدقي خلال ندوتها بجريدة الوطن عن نجاح مسلسل جعفر العمدة بشكل عام ونجاح شخصية صفصف بشكل خاص.

هالة صدقي بين توحيدة وصفصف

وقالت هالة صدقي: «نجاح صفصف في جعفر العمدة يشبه حالة نجاحي مع شخصية توحيدة في مسلسل أرابيسك، ولكن الاختلاف بينهما كان استقبال الجمهور للشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما أعطى النجاح نكهة مختلفة، فتوحيدة حققت أيضاً ردود فعل ضخمة في الشارع المصري ولكن لم تكن السوشيال ميديا موجودة في ذلك الوقت، فتلك المنصات عالم كبير بالنسبة لى ما زلت أحاول اكتشافه فهى تساعد وتدعم وتعلى أعمالاً بشكل كبير، ولكن لديها أيضاً القدرة على الهدم".

ردود الفعل حول شخصية صفصف

وعن ردود الفعل نحو العمل قالت: «بدأت أتلقى ردود فعل بعد عرض الحلقات الأربع الأولى، وتحديداً أثناء وجودي في حفل نظمته الشركة المنتجة للمسلسل، وشعرت أن الأصداء كان بها قدر من المبالغة وهو ما أشعرني بالخوف وتساءلت هل ستستمر حالة النجاح التي يرونها في المسلسل بعد عرض الحلقات المقبلة؟ أثناء وجودي في الحفل تلقيت مكالمة هاتفية من كاتب صحفي كبير وأبدى إعجابه الشديد بالمسلسل والشخصية التي أجسدها، وتلقيت مكالمة أخرى من صحفي مهم من كبار صحفيى مصر وأحترم رأيه جداً، قال لي إنه لم يستطع الكتابة عني من فرط إعجابه بـ«صفصف»، وهو ما أصابني بحالة من الذهول جعلتني أبكي في الحفل، ووقتها قال لي محمد سامي افرحي باللحظة نفسها ولا تفكري في شيء آخر وبعد ذلك تلقيت إشادات عديدة من الجمهور وأصدقائي من خارج وداخل الوسط الفني من بينهم الهضبة عمرو دياب وهاني شاكر بالإضافة إلى اللاعب الكبير محمد صلاح».