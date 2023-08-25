حكاية داليا.. تعمل في النجارة والتنجيد والخياطة منذ عامين

بدأت منذ عامين العمل في مهنة النجارة، ولم يعارضها أهلها ولا أفراد أسرتها، بل كانوا أبرز الداعمين لها، واختارت العمل في ورشة بمنزلها لتكون قريبة من طفلها المريض، وتقدر على رعايته، كما تعمل داليا عيد، في النجارة والتنجيد، وتتعلم أيضًا الخياطة، وتبدأ عملها صباحًا، وتنتهي حسب حاجتها وحجم العمل لديها.

داليا عيد من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ولديها 3 أبناء، الأول عمره 18 عامًا، والثاني 13 عامًا، وطفلها الصغير يبلغ من العمر 8 سنوات، ويساعدها أولادها في العمل بالورشة، إذا احتاجت إليهم في بعض المهم.

لقراءة قصة «داليا»، اضغط على الرابط التالي: «داليا» متعددة المهام.. تعمل بالنجارة والتنجيد وتتعلم الخياطة بالدقهلية