حياة كريمة تهدي نجارة المنيا «أم أنور» معدات دعما لمشروعها

أهدت مؤسسة حياة كريمة في محافظة المنيا، السيدة مريم حنين، الشهيرة بـ«أم أنور» نجارة المنيا، معدات نجارة دعما لمشروعها الصغير داخل منزلها بقرية منهري في شرق مدينة أبوقرقاص.

تكريم أم أنور في احتفالية المراة المصرية

وكانت السيدة انتصار السيسي كرمت خلال احتفال يوم المرأة المصرية في مارس الماضي، نجارة المنيا «أم أنور» كنموذج للمرأة المصرية المكافحة المثابرة الأصيلة التي تتحمل المسؤولية بمنتهي الأمانة والإخلاص وتساند مجتمعها وأسرتها.

وتابع تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، توزيع هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسى المقدمة من مؤسسة حياة كريمة، تحت إشراف أحمد العمده منسق المبادرة بمحافظة المنيا، والدكتور أشرف نادي الطحاوي منسق حياة كريمة بأبوقرقاص.

إنجازات حققتها حياة كريمة

وأكد رئيس المركز أن هناك الكثير من الإنجازات حققتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لسكان القرى الأكثر احتياجا، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية وترميم المنازل المتهالكة وتوصيل المياه النظيفة والغاز الطبيعي للمنازل.

وقال رئيس المركز، إن الخدمات العظيمة التي وفرتها مبادرة حياة كريمة، غيرت حياة الكثير من سكان القرى، حيث اهتمت المبادرة بتوفير فرص عمل للشباب عن طريق دعم المشروعات الصغيرة ومنتاهية الصغر للحد من البطالة وتوفير مصادر للرزق ثابتة، ولقى ذلك استحسان الكثير من الشباب حينما تغيرت حياتهم إلى الأفضل بفضل المبادرة.

وأكد رئيس المركز أن المبادرة أدخلت السعادة على عدد كبير من المواطنين الذين فقدوا فرص عملهم لأن المشروعات الصغيرة التى توفرها حياة كريمة، ستساعدهم فى الحفاظ على أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.

ومريم حنين حنا، ابنة قرية منهري بمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، شهرتها نجارة المنيا أم أنور، اعتادت أن تستيقظ من نومها في الصباح الباكر لتحضر لأبنائها وجبة الإفطار وتعتني بواجباتها المنزلية، ثم تبدأ عملها المعتاد النجارة، فتمسك في يدها شاكوش وأجنة ومنشار خشبي ومفك وكماشة وتبدء في تقطيع ألواح الخشب لإعادة تشكيله وتحويله إلى قطع آثاث مختلفة باستخدام المنشار الكهربائي، حتى ذاع صيتها في أرجاء مركز أبوقرقاص بالمهارة والدقة.