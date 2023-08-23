«النقل»: الانتهاء من رفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة

كشفت وزارة النقل عن الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها في نطاق محافظة الدقهلية، إذ تم الانتهاء من توسيع ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة من كوبري سندوب حتى كوبري المنصورة على النيل، بالإضافة إنشاء إلى حارة ثالثة بطول 4.5 كيلومتر وإنشاء المرحلة الأولى من منزل ومطلع لكوبري الجامعة على النيل، وجار إنشاء المرحلة الثانية من المنزل والمطلع بتكلفة 1 مليار جنيه، وكذلك متابعة تطوير وتوسعة طريق رافد جمصة (المنصورة - جمصة) بطول 50 كيلومتر وتكلفه 2 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من أعمال الطرق وجاري الانتهاء من توسعة 3 كباري واقعة على الطريق.

تطوير الطريق الدولي الساحلي

وذكرت الوزارة في تقرير لها، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء طريق شرق الرياح التوفيقي في نطاق محافظة الدقهلية في المسافة من هلا - ميت غمر - أجا بطول 35 كيلومترا وتكلفة 4.5 مليار جنيه وتطوير طريق المنصورة - محلة دمنه - دكرنس بطول 18 كيلومترا وتكلفة 135 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من ازدواج طريق المنصورة - طناح - دكرنس - المطرية في المسافة من طناح حتى دكرنس بطول 10 كيلومترات بتكلفة 278 مليون جنيه وكذلك تم متابعة تطوير الطريق الدولي الساحلي بانشاء طريق الشاحنات الخرساني ليكون 6 حارات بكل اتجاه 3 حارات طريق رئيسي اسفلتي + 3 حارات شاحنات رصف خرساني في القطاعات من دمياط - المنصورة الجديدة - كراكة الرمال السوداء بطول 84 كيلومترا وتكلفه 9.6 مليار جنيه، وكذلك إنشاء كوبري أعلى تقاطع طريق المنصورة - دمياط الغربي - خط سكه حديد طنطا - دمياط بتكلفه 420 مليون جنيه.

مشروعات تطوير الطرق في مبادرة حياه كريمة

أما عن مشروعات تطوير الطرق الجاري تنفيذها بمبادرة حياه كريمة في نطاق المحافظة بإجمالي اطوال 138 كيلومترا وإجمالي تكلفة 2.3 مليار جنيه وأهمها طريق دمياط - شربين - طلخا الغربي بطول 37 كيلومترا وطريق شربين - دمياط الشرقي بطول 25 كيلومترا وطريق شربين - كفور الغاب بطول 20 كيلومترا وطريق شربين - بسنديله بلقاس بطول 12 كيلومترا.

وتعمل الوزارة على استكمال طريق المشاية وتحويل الطريق القائم إلى ممشى لأهل مدينة المنصورة.

وبالنسبة للطريق الدولي الساحلي في نطاق محافظة الدقهلية فكشفت الوزارة عن المعلومات التالية:

- تعمل وزارة النقل على انشاء 3 كباري مشاه على الطريق الدولي الساحلي لتأمين عبور الطلبة والمواطنين امام الجامعات (الدلتا – المنصورة الدولية – المنصورة الاهلية )

وتدرس تقليس المناطق المستقطعة من المنطقة الصناعية بجمصه الي اقل حد واستكمال تنفيذ طريق الشاحنات في نطاق مدينتي جمصة والمنصورة الجديدة

أخيرا قيام وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري بمعاونة محافظة الدقهلية في تطوير ( 6 مراسي) نهرية والتعاقد مع شركة متخصصة في تسيير الاتوبيسات النهرية لتنشيط حركة النقل النهري في مدينة المنصورة وربطها بمدينة شربين شمالاً وميت غمر جنوباً .