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«تحت الوصاية» يفوز بجائزة الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:12 م | الإثنين 10 يوليو 2023
مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية

فاز مسلسل تحت الوصاية بجائزة التميز الإبداعي في حفل جوائز الإنتاج الدرامي المتميز بمجال حقوق الإنسان، وذلك بسبب مناقشته قضايا مهمة ومجتمعية.

أحمد علي الشلهابي يتسلم الجائزة 

وتسلم الجائزة، أحمد علي الشلهابي، نيابة عن شركة الإنتاج، والفنان دياب، بينما اعتذر باقي الفنانين عن الحضور بسبب ارتباطهم بالتزامات أخرى، وسيتم تسليم جوائزهم لشركة الإنتاج.

وتكونت لجنة التحكيم هذا العام من عضوية طارق الشناوي، علا الشافعي، سيد محمود، اندرو محسن.

إقامة حفل توزيع الجوائز بمسرح المتحف القومي للحضارة

وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور منذ قليل، لحفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2023، المقام بمسرح المتحف القومي للحضارة في مدينة الفسطاط الجديدة.

 

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