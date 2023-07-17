أحمد وفيق لـ«الطاهري»: «تحت الوصاية» من أهم مسلسلات العام الجاري

قال الفنان أحمد وفيق، إنّ مسلسل جميلة الذي شارك فيه شهد طرح قضية النسب من أجل البحث عن حل، متابعًا: «قلت مش هنلاقي حل، إحنا عاوزين حاجة أكبر من المسلسل».

وفيق: قضية الوصاية أسهل من النسب

وأضاف «وفيق»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «60 دقيقة»، على قناة «اكسترا نيوز»، أن مسلسل تحت الوصاية الذي عُرض في رمضان الماضي من أهم المسلسلات التي شاهدها هذا العام، لكن القضية التي يناقشها أسهل من قضية النسب.

وتابع: «بالنسبة لقضية النسب، فإن هناك حل ولكن هناك من يقف أمامه»، ليرد عليه الإعلامي أحمد الطاهري: «أعتقد أن هذا العمل يناقش تلك القضية منذ فيلم الجلسة سرية».

فحوصات dna حل كاشف مثل البصمة

وأكد وفيق، أن فحوصات dna حل كاشف مثل البصمة، وبالتالي يجب العمل بها، مناشدا علماء الدين بالتدخل في هذا الأمر بعدما أصبحت هذه القضية أكثر تعقيدا: «أتمنى إن العلماء ينقذونها لأننا عندنا قضية صعبة جدا».