مهرجان الدراما يكرم النجم تامر حسني بجائزة Starscrapers award

كرّم مهرجان الدراما في العلمين الجديدة النجم تامر حسني بجائزة Starscrapers awards.

تامر حسني: التكريم من مصر أم الدنيا له طعم مختلف

وقال النجم تامر حسني: «اتكرمت من مسارح عالمية لكن التكريم من مصر أم الدنيا له طعم تاني وسط الزملاء الكرام، وفرحان إني وسطكم، وكان ليا حظ كريم إني شاركت بمسلسل آدم بمناسبة مرور 60 سنة دراما».

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولي من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان 60 سنة دراما للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

وتأتي النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولي التي أقيمت العام الماضي.