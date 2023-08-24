مفاجآت بالجملة في فعاليات اليوم بمهرجان العلمين.. أبرزها حفل تامر حسني

رصدت شرمندة الدسوقي، مراسلة قناة DMC، أواخر فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى، تحت شعار «العالم علمين»، قائلة إن أجندة فعاليات اليوم الخميس مليئة بالمفاجآت والأنشطة المميزة للغاية، وأبرزها حفل تامر حسني بمهرجان القاهرة للدراما المقام على هامش مهرجان العلمين.

وتتبقى ساعات قليلة تفصلنا عن بداية يوم ترفيهي كامل بالتعاون مع مبادرة «دوي» والاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، وفق شرمندة الدسوقي.

انطلاق مهرجان القاهرة للدراما بنسخته الثانية

وأضافت «الدسوقي»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم هبة ماهر عبر فضائية DMC: «نشهد اليوم انطلاق مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية الاستثنائية، ليس فقط لإقامتها في العلمين بل أيضا بسبب إتاحة فرصة لاستفتاء الجمهور، والاحتفال بمرور 60 عاما على إذاعة أول عمل إذاعي درامي مصري».

أمسية شعبية بمهرجان العلمين الجديدة

وتابعت: «هناك العديد من المفاجآت خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، أبرزها يتمثل في إحياء الفنان تامر حسني حفل مهرجان القاهرة للدراما، اليوم، ويأتي ذلك علاوة على الاستمتاع بمتابعة Fireworks للفنان أحمد عصام، الذي صرح بأنه سيستخدم الأبراج الشاطئية والعلمين في عمله، ومن ثم ختم اليوم بأمسية شعبية مع المطرب محمود الليثي والفنان مسلم».