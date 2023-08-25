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محمد رمضان يحصد جائزة أفضل ممثل بتصويت الجمهور في مهرجان الدراما

كتب:

 مريم جاد
01:29 ص | الجمعة 25 أغسطس 2023
الفنان محمد رمضان

الفنان محمد رمضان

حصل الفنان محمد رمضان على جائزة أفضل ممثل بتصويت الجمهور عن مسلسل جعفر العمدة في حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما في العلمين الجديدة.

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان 60 سنة دراما للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

تأتي النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولي التي أقيمت العام الماضي.

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بقلم  مريم جاد