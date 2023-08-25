منة شلبي عن مهرجان الدراما: تكريم رائع وسط عشرة العمر في بلدنا الحبيبة

أعربت الفنانة منة شلبي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادتها بتنظيم مهرجان القاهرة للدراما مدينة العلمين الجديدة.

تعليق منة شلبي على مهرجان القاهرة للدراما

ونشرت منة شلبي فيديو لها في المهرجان أثناء تكريمها وعلقت عليه: «شكرًا دكتور يحيى الفخراني على الدورة الرائعة من مهرجان القاهرة للدراما وكل الشكر لدكتور أشرف زكي على اهتمامه الدائم بالدراما والسينما وصناعها على الصعيد المهني والإنساني وشكر كبير للشركة المتحدة اللي قدرت تنظم مهرجان رائع في بلدنا الحبيبة.. بشكركم على التكريم وسط زمايلي وعشرة عمري وأحب الشخصيات لقلبي».