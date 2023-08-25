ماجد الكدواني يحصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة للدراما

نال النجم ماجد الكدواني جائزة أفضل ممثل عن مسلسل موضوع عائلي 2 في حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما في العلمين الجديدة.

الكدواني: أشكر الشركة المتحدة

وقال ماجد بعد الجائزة: «ألف شكر، ودائما نجمع في الفن والإبداع، وشكرا للشركة المتحدة على التنظيم، وأشرف زكي، وبوجه شكر خاصة لجمال عبد الحميد لأنه من المخرجين اللي شجعوني من مشهد في أرابيسك حتي وصلنا لجسر الخطر، والجائزة لناس كتير على رأسهم أحمد الجنايني وأحمد الجندي وكل فريق المسلسل».

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولي من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

تأتي النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضي.