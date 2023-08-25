مسلسل جت سليمة يحصل على جائزة أفضل ديكور في مهرجان القاهرة للدراما

حصد سامر الجمال جائزة أفضل ديكور عن مسلسل «جت سليمة» في توزيع جوائز مهرجان الدراما في العلمين.

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيي الفخراني في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولي من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان «60 سنة دراما» للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

وتأتي النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولي التي أقيمت العام الماضي.