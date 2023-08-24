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تكريم الفنانة منة شلبي في مهرجان القاهرة للدراما وتشيد بالتنظيم

كتب:

منتصر سليمان
11:16 م | الخميس 24 أغسطس 2023
منة شلبي

منة شلبي

كرّم حفل افتتاح مهرجان توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية المقامة بمدينة العلمين الجديدة النجمة منة شلبي.

منى شلبي تشيد بمنظمي الحفل وتقدم الشكر للشركة المتحدة

وقالت منة شلبى: «ممتنة إني بتكرّم وسط نجوم كبار، يحيى الفخراني استثنائي، ومبسوطة إني جنب منى زكي وكريم عبدالعزيز، وماجد الكدواني، وإني بتكرم من دراما بلدي، وشكرًا لأشرف زكي ويحيى الفخراني والشركة المتحدة».

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