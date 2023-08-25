إيمان العاصي أفضل ممثلة دور ثان بتصويت الجمهور بمهرجان الدراما

حصلت الفنانة إيمان العاصي على جائزة أفضل ممثلة دور ثان بتصويت الجمهور من مهرجان القاهرة للدراما في بالعلمين الجديدة، عن دورها بمسلسل جعفر العمدة.

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان 60 سنة دراما للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

تأتي النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضي.