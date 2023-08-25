إيمان العاصي أفضل ممثلة دور ثان بتصويت الجمهور بمهرجان الدراما
كتب:
مريم جاد
02:36 ص | الجمعة 25 أغسطس 2023
الفنانة إيمان العاصي
حصلت الفنانة إيمان العاصي على جائزة أفضل ممثلة دور ثان بتصويت الجمهور من مهرجان القاهرة للدراما في بالعلمين الجديدة، عن دورها بمسلسل جعفر العمدة.
ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان 60 سنة دراما للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.
تأتي النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضي.