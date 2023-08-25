جعفر العمدة أفضل مسلسل بتصويت الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما

فاز مسلسل جعفر العمدة بجائزة أفضل مسلسل بتصويت الجمهور من مهرجان القاهرة للدراما في بالعلمين الجديدة.

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان 60 سنة دراما للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

تأتي النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.