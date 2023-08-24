أسرة «جعفر العمدة» تخطف الأضواء على ريد كاربت مهرجان القاهرة للدراما

خطفت أسرة مسلسل جعفر العمدة الأنظار أثناء مرورها على ريد كاربت منطقة نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة لحضور التكريم، ضمن حفل مهرجان القاهرة للدراما المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

نجوم مسلسل جعفر العمدة على الـ«ريد كاربت»

وحضر من أسرة المسلسل، الفنان محمد رمضان، والفنانة هالة صدقي، والمخرج محمد سامي.

حضور نجوم الفن مهرجان القاهرة للدراما

فيما كانت الفنانة سلوى عثمان أول الحاضرين لحفل مهرجان القاهرة للدراما، وشهد الحفل حضور كل من منة شلبي، نيرمين الفقي، نجلاء بدر، هيدي كرم، جمال عبدالناصر، فاطمة الكاشف، محمد عبدالجواد، أحمد شاكر عبداللطيف، صفاء جلال، إيهاب فهمي.

وحرص الفنان رياض الخولي على اصطحاب ابنته رفقته أثناء المرور على السجادة الحمراء.