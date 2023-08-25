التصريح بدفن عامل لقي مصرعه في حريق شقته بأطفيح.. «كان بيغير الأبنوبة»

لقي عامل مصرعه في حريق اندلع بشقته في منطقة أطفيح في الجيزة، وجرت السيطرة على النيران بمعرفة الحماية المدنية بإشراف اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، والعقيد باسم يسري وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى النقيب يوسف عبد العاطي من قوة شرطة الحماية المدنية إخطارا من عمليات النجدة بنشوب حريق بأحد المنازل بقرية البرمبل، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وتبين نشوب الحريق داخل غرفة المعيشة وتبين وجود شخص متوفى «عامل 30 عاما»، خنقا بسبب الحريق.

وبسؤال ابنته أفادت بأن والدها قام بتغيير أسطوانة البوتجاز وأثناء تجربتها اشتعل حريق بالغرفة ولم تتمكن من إنقاذه.

وعقب الانتهاء من تشريح الجثمان، صرحت النيابة بدفنه وتسليمه لأسرته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.