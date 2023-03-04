تعليمات عاجلة من «تعليم الجيزة» لمديري أمن الإدارات التعليمية

أصدر أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، مجموعة من التعليمات المهمة لمديري أمن الإدارات التعليمية، أهمها ضرورة الاستعلام الأمنى لكل موظف جديد يدخل المنشأة قبل استلامه العمل، والمتابعة المستمرة ليلا لأفراد أمن المدارس والتأمين الجيد لأسوارها ومداخلها، والتنبؤ بالمشكلات والصعوبات وطرق حلها قبل حدوثها.

اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة حدوث سرقات بالمدارس

وشدد «سلومة» في بيان له، على ضرورة التأكد من مصدر المعلومة بكل دقه ويجري توثيق الحدث حتى لا يحدث خلل واضطراب، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة حدوث سرقات بالمدارس ولا يتم التهاون ومعاقبة المقصر حرصا على المال العام، ومتابعة البلاغات باستمرار حتى إنهاء المشكلة وعدم التراخي في المتابعات الدورية، عدم التصوير داخل المدارس إلا بعد الموافقة الأمنية ما عدا توثيق الفعاليات أو الأنشطة المنوط بها العلاقات العامة.

وأكد مدير المديرية، ضرورة الإبلاغ الفوري بأي مشكلة لغرفة العمليات لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وضرورة متابعة المدارس الخاصة عند حدوث أي مشاكل والرجوع إلى الإدارة والتعليم الخاص، والتأكد من طفايات الحريق ومدى صلاحيتها ومتابعتها باستمرار، وتفعيل الكاميرات داخل المدارس سواء حكومي أو خاص، فضلاً عن منع عمل فعاليات داخل المدارس بدون تصريح من الأمن.

ترشيد الكهرباء ليلا بجميع المدارس

وشدد على حظر استخدام أي مصدر اشتعال غير آمن، ومتابعة إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس والتأكد من صلاحية خط الحريق وصلاحية طفايات الحريق حرصا على أمن وسلامة الطلاب، وترشيد الكهرباء ليلا بجميع المدارس ومراجعة الحراسة الليلية.