«أمن الجيزة»: ضبط مسجل خطر بتهمة التعدي على حماته

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يظهر خلاله تضرر أحد الأشخاص وزوجته من تعرض الثانية إلى التعدي بسلاح أبيض من قبل زوج نجلتهما في الجيزة.

وتبين أنّ مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا بتعدي شخص على والدة زوجته بسلاح أبيض محدثاً إصابتها، وبسؤال المجني عليها قررت أنّه عند سيرها بالطريق بدائرة المركز، التقت زوج ابنتها، له معلومات جنائية، وشقيقه وحدثت مشادة كلامية بينهم بسبب وجود خلافات زوجية بين الأول وبين ابنة السيدة تعدى عليها إثرها بسلاح أبيض محدثاً إصابتها وفرّ هاربًا.

وضبطت أجهزة الأمن المشكو في حقهما وبمواجهتهما اعترف الأول بارتكابه الواقعة، كما أرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.