زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب اليابان

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الجمعة، بعمق 35 كيلومترا، قبالة ساحل جزيرة هونشو التي تضم العاصمة اليابانية «طوكيو»، دون وقوع أضرار أو تحذيرات من حدوث موجات المد العاتية «تسونامي»، جراء زلزال اليابان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ونشرت وسائل إعلام تفاصيل زلزال اليابان الذي لم يسفر عن وقوع أضرار أو ضحايا، كما لم تعلن السلطات اليابانية، تحذيرات من حدوث موجات المد العاتية «تسونامي».

زلزال اليابان وقع في الساعة 01:48 فجرا بتوقيت القاهرة

وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية إن زلزال اليابان وقع في الساعة «01:48 فجر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة»، على بعد 115 كيلومترا شرق قرية «يامادا».

وفي مارس 2011، تعرضت اليابان، لزلزال بقوة 9 درجات قرب سواحلها الشمالية الشرقية، ما أسفر عن وقوع 18 ألفا و500 شخص بين قتيل ومفقود، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بؤرة زلزال اليابان على مسافة 183 كيلومتر شرق «موريوكا»

وكان مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، قال في وقت سابق، إن بؤرة زلزال اليابان، وقعت على مسافة 183 كيلومتر شرق مدينة «موريوكا»، و115 كيلومتر شرق «مايكو»

وفي 11 أغسطس الجاري، ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، هوكايدو في اليابان، وقال «لمركز الألماني لأبحاث علوم الأرض»، إن زلزال اليابان، كان على عمق 46 كيلومترا تحت سطح الأرض، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت اليابان، تعرضت في 5 مايو الماضي، لزلزال بقوة 6.3 درجة، بعمق 10 كيلومترات، وضرب الزلزال منطقة «إيشيكاوا» غرب البلاد، دون إصدار أي تحذير من حدوث موجات المد العاتية المعروفة باسم «تسونامي»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.