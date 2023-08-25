بدء تشغيل القطارات السياحية من محطة رمسيس بدلا من شبرا الخيمة اليوم

تنطلق رحلات القطارات السياحية، بداية من اليوم، من محطة رمسيس بالقاهرة، بدلاً من محطة شبرا الخيمة، تزامناً مع الانتهاء من تطوير برج الشمال بمحطة القاهرة الذي يُعد أكبر وأهم برج إشارات، ضمن خطة تطوير منظومة الإشارات الجديدة والتي تُعد جزءا من خطة التطوير الشاملة التي تقوم بها وزارة النقل في الوقت الحالي بجميع القطاعات لزيادة عوامل السلامة والأمان وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

قطارات سياحية تتحرك اليوم من محطة رمسيس

وأكدت هيئة السكك الحديدية في تقرير لها، أن القطارات التي تبدأ تحركها من محطة القاهرة اليوم هي القطارات السياحية ومنها قطارا 941 سياحي «القاهرة - الزقازيق - المنصورة - دمياط» خط الشرق 966 سياحي «دمياط - القاهرة»، وقطارا 952 - 955 مكيف «بورسعيد - القاهرة».

تشمل القطارات السياحية التي ستتحرك من محطة القاهرة بدلاً من محطة شبرا الخيمة، قطاري 946 - 959 سياحي «الإسماعيلية - القاهرة»، وقطاري 810 - 809 سياحي «شربين - قلين - طنطا - القاهرة».

وأشارت هيئة السكك الحديدية، إلى أنه اعتباراً من يوم الجمعة الموافق الأول من سبتمبر، سيتحرك عدد من القطارات السياحية أيضاً من محطة رمسيس بالقاهرة بدلاً من محطة شبرا الخيمة، ومنها قطارا 956 - 945 سياحي «بورسعيد - القاهرة»، وقطارى 994 - 965 سياحي «دمياط - القاهرة»، وقطارا 1914 - 1915 سياحي «المنصورة - القاهرة»، فضلاً عن قطاري 964 - 969 سياحي «دمياط - القاهرة».