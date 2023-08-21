السكة الحديد تكشف موعد تشغيل القطارات السياحية من محطة رمسيس

أعلنت هيئة السكك الحديدية موعد تشغيل القطارات السياحية من محطة رمسيس، تزامنا مع الانتهاء من تطوير برج الشمال بمحطة القاهرة ضمن خطة تطوير منظومة الإشارات الجديدة والتي تعد جزءا من خطة التطوير الشاملة التي تقوم بها وزارة النقل في الوقت الحالي بكل القطاعات لزيادة عوامل السلامة والأمان وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

تفاصيل موعد تشغيل القطارات السياحية

وأكد المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن موعد تشغيل القطارات السياحية من محطة رمسيس بدلاً من اختصارها بمحطة شبرا الخيمة، وذلك تيسيرا على الركاب هو يوم الجمعة الموافق 25/ 8/ 2023.

إلغاء اختصار القطارات الآتية بمحطة شبرا الخيمة

1- قطاري 941 سياحي «القاهرة / الزقازيق / المنصورة / دمياط» خط الشرق / 966 سياحي «دمياط / القاهرة»

2- قطاري 952 / 955 مكيف «بورسعيد / القاهرة».

3- قطاري 810 / 809 سياحي «شربين / قلين / طنطا / القاهرة».

4- قطاري 946 / 959 سياحي «الاسماعيلية / القاهرة».

وتقرر اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 1/ 9/ 2023 إلغاء اختصار القطارات الآتية بمحطة شبرا الخيمة وقيامها ووصولها لمحطة القاهرة :

1- قطاري 956 / 945 سياحي «بورسعيد / القاهرة».

2- قطاري 994 / 965 سياحي «دمياط / القاهرة».

3- قطاري 1914 / 1915 سياحي «المنصورة / القاهرة».

4- قطاري 964 / 969 سياحي «دمياط / القاهرة»

عمل بوفيه داخل آخر عربة بقطار رقم 890 درجة ثالثة مكيفة

وفي سياق متصل، قررت وزارة النقل عمل بوفيه داخل آخر عربة بقطار رقم 890 درجة ثالثة مكيفة المتجه من القاهرة إلى سوهاج، خاصة وأن هذه النوعية من قطارات الدرجة الثالثة المكيفة لا يوجد بها بوفيه للركاب.

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أن الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية دفعت بعدد من العاملين لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة لتقديم خدمات متنوعة لركاب هذه النوعية من القطارات لحين ورود الـ50 عربة بوفيه المتعاقد عليهم.