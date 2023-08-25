أسعار العملات اليوم الجمعة 25-8-2023 في البنوك المصرية

استقرار كبير شهدته أسعار العملات اليوم الجمعة 25-8-2023 مقابل الجنيه في جميع البنوك، تزامنا مع العطلة الأسبوعية، على رأسها الدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو.

أسعار العملات اليوم في البنوك

وتستعرض «الوطن» أسعار العملات، اليوم، وفقا لآخر تحديث في البنوك، وحسب مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري سجل 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء، وفي بنك مصر بلغ 30.85 جنيه للبيع، 30.75 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك

في البنك الأهلي المصري بلغ سعر اليورو 33.55 جنيه للبيع، و33.25 جنيه للشراء، وفي بنك مصر سجل 33.55 جنيه للبيع، و33.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل المصري

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي 39.27 جنيه للبيع و38.82 جنيه للشراء، وبنك مصر سجّل 39.27 جنيه للبيع، و38.82 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء، وفي بنك مصر سجّل 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي سجل 8.39 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء، سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر، سجل 8.39 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري بلغ 100.12 جنيه للبيع، و99.17 جنيه للشراء، سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر سجل 100.21 جنيه للبيع، و99.94 جنيه للشراء.