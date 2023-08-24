اقرأ في عدد «الوطن» غدا: مصر في «بريكس».. التكتل يقلص هيمنة الدولار لصالح العملات الوطنية 

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

التكتل يقلص هيمنة الدولار لصالح العملات الوطنية

مصر فى «بريكس»

«السيسى»: نعتز بثقة التجمع ونسعى لإعلاء صوت دول الجنوب

قادة المجموعة يرحبون بالأعضاء الجدد: سعداء بتوسيع التكتل

«بوتين»: نؤيد تشكيل نظام عالمى متعدد الأقطاب

«رامافوزا»: توسيع التجمع يعزز دوره

«شى»: يدعم الدول النامية

«مودى»: يعطى زخماً جديداً

«دا سيلفا»: نتغنى بتنوعنا الثقافى

«مدبولى»: مصر مستعدة لاستضافة مركز عالمى لتوريد وتخزين الحبوب.. ونتطلع لأن نكون عضواً فاعلاً ومؤثراً داخل التجمع

عضو «خارجية الشيوخ»: القرار يُسهم فى مواجهة الشروط المجحفة لمؤسسات التمويل الدولية

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إنجاز دبلوماسى يؤكد مكانة مصر

‎«السيسى» يعين «عياد» نائباً عاماً و«فرجانى» نائباً لرئيس «الإدارية»

الرئيس يوجه باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى منظومة المحاكم وإجراءات التقاضى لتقديم خدمات متطورة للمواطنين

المؤسسات الأهلية تقدم خدماتها للجميع

شركاء التحالف الوطنى «للخير 1000 باب»

أمين سر التحالف: تكليف رئاسى بمد مظلة الحماية الاجتماعية والاهتمام بملف الاستثمار الخيرى

رئيس أمناء «حياة كريمة»: نتعاون لتحقيق طفرة فى جهود تنمية الأسر المستحقة بالمحافظات

رئيس «صناع الخير»: تأمين الاحتياجات للأوْلى بالرعاية رئيس «الباقيات»: خلق الأمل لمصابى «ألزهايمر»

«حياة كريمة»: تشغيل 109 مجمعات فى القرى وبدء تقديم خدماتها للمواطنين

يوميات «تنسيق الثانوية»

«التعليم العالى»: 20 ألف طالب سجلوا فى «تقليل الاغتراب».. وعلى الجميع الاستعانة بموقع الوزارة لتجنب الكيانات الوهمية

«الأعلى للجامعات»: تقليص الدراسة بكليات الهندسة إلى 4 سنوات.. وتعديل لوائح «الطب» لإتاحة انتقال الطلاب وتحويلهم من كلية لأخرى دون قيود

ميركاتو «نار»

70 صفقة فى الصيف والأشهر «عاشور وسليم ونبيه وبوبو ولاشين»

فيوتشر بدون صفقات رغم رحيل 4 لاعبين و«زد» ضم 17 لاعباً

الاتحاد يضم 11 لاعباً وسموحة يقيد 8 و6 للبنك والجيش

الصفحة الثانية

«التعليم العالى»: 20 ألفاً سجلوا فى «تقليل الاغتراب» وعلى الطلاب الاستعانة بموقعنا لتجنب الكيانات الوهمية

«الأعلى للجامعات»: تقليص الدراسة بكليات الهندسة إلى 4 سنوات لمواكبة أحدث التطورات وتأهيل الطلاب لسوق العمل

د. حمدى حسين لـ«الوطن»: مستعدون بإضافة «كلية العلوم» وعدد من برامج الدراسة والتخصّصات بـ«الحاسبات»

رئيس جامعة الأقصر: نبدأ استقبال الطلاب الجدد لتقديم ملفاتهم الأسبوع المقبل

إنشاء مستشفى جامعى على مساحة 7.5 فدان لخدمة أبناء الأقصر والمحافظات المجاورة بتكلفة مليار جنيه

وزيرة الهجرة تطالب بتوفير بيئة آمنة للعمالة المصرية فى قبرص

وزير «الأعمال» يفتتح تطوير «ممفيس» بـ 33 مليون جنيه

«عصمت»: شراكة مع القطاع الخاص لإنتاج الأدوية البيولوجية وأقلام الأنسولين

تعاون فى ملف العمل الموسمى بـ«السياحة والفندقة»

«الرى»: رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بـ3 أيام

الصفحة الثالثة

«بـريكـس» التكتل يعيد التوازن للاقتصاد العالمى

المجموعة تدعو مصر و5 دول للانضمام إلى عضويتها.. والتكامل وتعزيز التبادل التجارى أولوية

«السيسى»: نعتز بثقة التجمع ونستهدف إعلاء صوت دول الجنوب

«مدبولى»: مصر مستعدة لاستضافة مركز عالمى لتوريد وتخزين الحبوب بالتعاون مع المجتمع الدولى.. ونتطلع لأن نكون عضواً فاعلاً ومؤثراً داخل التجمع

«البيان الختامى»: ندعم تشجيع استخدام العملات الوطنية فى التجارة والمعاملات المالية

زيادة مشاركة الأسواق الناشئة والدول النامية بالمنظمات الدولية تعزيز الترابط بين سلاسل التوريد وأنظمة الدفع لتحفيز تدفقات الاستثمار

الالتزام بدفع التعاون فى الزراعة وتطويرها

«بريكس» التأسيس والأهداف والتأثير

الصفحة الرابعة

قادة المجموعة يرحبون بانضمام مصر و5 دول: سعداء بتوسيع التكتل.. وجاهزون لدعم «بريكس بلس»

«رامافوزا»: اتفقنا على معايير توسيع التكتل لتعزيز دوره فى العالم.. و«بوتين»: نؤيد تشكيل نظام عالمى متعدد الأقطاب ومتنوع الثقافات

«شى»: توسيع المجموعة يدعم المصالح المشتركة للدول النامية.. و«مودى»: إضافة أعضاء جدد تعطى زخماً جديداً للجهود المشتركة

جنوب أفريقيا: تسريع إجراءات توسيع المجموعة

«دا سيلفا»: ندرس اعتماد عملة مشتركة لدول المجموعة

«غزالى»: التعاون بين «بريكس» وأفريقيا يدعم المشروعات التصنيعية الكبيرة

«ندايشيميى»: طريقة مثالية لتعزيز المشروع الجماعى المشترك

«جوتيريش»: العالم يواجه تحديات وجودية

روسيا: استراتيجيتنا ترتكز على عدم منافسة الآخرين

الصين: جاهزون للتعاون مع الأعضاء الجدد

البرازيل: نأمل فى ارتفاع الناتج المحلى

الهند: دعونا أكثر من مرة لتوسيع التكتل

الاتحاد الأفريقى: نتفهم ضم الاتحاد لدول بالقارة

«لافروف»: ندعم إصلاح مجلس الأمن وتوسيعه بإضافة دول جديدة للحصول على العضوية الدائمة

بوروندى: الشراكة تخلق عالماً متعدد الأقطاب

الأمم المتحدة: اقترحنا وضع آليات لتخفيف ديون أفريقيا

«سيرجى»: «العملة الموحدة» ما زالت قيد البحث

د. منجى بدر: «التكتل» يستهدف خلق بصمة جيوسياسية للدول الأعضاء.. وتوقعات بإصدار عملة مشتركة لمواجهة الهيمنة الأمريكية

عضو «المصرية للأمم المتحدة»: يُسهم فى جذب الاستثمارات.. ويقلل فاتورة الواردات

خطوة على طريق تصحيح موازين القوى العالمية.. و23 دولة تسعى للانضمام للتجمع

زيادة التبادل التجارى بين دول المجموعة إلى 422 مليار دولار خلال 5 سنوات

الصفحة الخامسة

خبراء: الانضمام لـ«بريكس» يعزز النمو الاقتصادى ويوفر فرص عمل جديدة

«شعيب»: بنك التنمية التابع للتكتل سيحل محل صندوق النقد الدولى

«عادل»: فرص جديدة للتجارة والاستثمار ويعزز التعاون فى البنية التحتية

«أنيس»: لا يُلزم القاهرة باتباع أى مسار سياسى وستستفيد من تمويل البنك الجديد

برلمانيون: القرار يزيد التبادل التجارى ويجذب الاستثمارات لتسريع وتيرة التنمية

ريهام عفيفى: القرار يُسهم فى مواجهة الشروط المجحفة لمؤسسات التمويل الدولية

عضو «خارجية الشيوخ»: يخلق فرصاً واعدة للاقتصاد ويحد من هيمنة الدولار

«رشاد»: شهادة تعكس ثقة المجتمع الدولى فى استقرار مصر الاقتصادى

«هندى»: «بريكس» يمثل 30% من حجم الاقتصاد العالمى و«أسماء»: يسيطر على 17% من التجارة العالمية

جيلان علام: توسيع عضوية التجمع يخلق توازناً اقتصادياً ويساعد الأعضاء على التحرر من سيطرة الدولار

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إنجاز دبلوماسى يؤكد مكانة مصر المتميزة على الساحة العالمية

استخدام العملات المحلية يمكننا من إيجاد قروض ميسرة تغنى عن شروط «صندوق النقد»

الصفحة السادسة

شركاء «التحالف الوطنى» «للخير 1000 باب»

د. نهى طلعت: نتعاون مع 51 ألف متطوع من جميع الأعمار والفئات مصنفين حسب تخصصاتهم

أمين سر التحالف: تكليف رئاسى بمد مظلة الحماية الاجتماعية والاهتمام بملف الاستثمار الخيرى

د. مروة ياسين: لدينا بيانات دقيقة عن الفئات الأكثر احتياجاً

رئيس «الباقيات الصالحات»: نركز على خلق الأمل بين المصابين بـ«ألزهايمر»

د. نيفين الكاتب: الشباب مثلوا حائط صد فى مواجهة مؤامرات «أهل الشر»

رئيس مؤسسة «الكاتب»: «التحالف» أحدث طفرة فى العمل الأهلى ويضمن وصول الخدمات للمستحقين

الصفحة السابعة

عهود وافى: نعمل على ملفَّى «الحماية الاجتماعية والعدالة» لتنمية الأسر المستحقة بالمحافظات

رئيس مجلس أمناء «حياة كريمة»: نتعاون مع «التحالف» للارتقاء بحياة المواطنين

نستهدف توسيع مظلة الحماية للأسر التى تعانى من قلة موارد الدخل

مصطفى زمزم: الرئيس يقدر دور المجتمع المدنى ويوجّهنا بضرورة التكاتف والانطلاق إلى آفاق الإنجاز

رئيس «صناع الخير»: «السيسى» حَمَى الأكثر احتياجاً من العوز.. و«التحالف» ركيزة لـ«الجمهورية الجديدة»

نسهم فى تأمين الاحتياجات الغذائية للشرائح الأوْلى بالرعاية وإحياء الحرف التراثية وتأهيل المعيلات

د. محمد ممدوح: «الجمعيات والمؤسسات الأهلية» شريك رئيسى فى عملية الإصلاح والتنمية

رئيس مجلس الشباب المصرى: المتطوعون هم الشركاء ورأس المال الحقيقى

توصيات الرئيس مسئولية وأمانة فى أعناقنا.. ونعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بالصعيد.. ووفرنا 6 ملايين عبوة غذائية فى مبادرة «كتف فى كتف»

الصفحة الثامنة

«الإيجيبشن ليج» ميركاتو ساخن جداً

70 صفقة والبقية تأتى

الأهلى: ضربتان من نار

بيراميدز وسموحة: أهلاً بالشباب

زد: 17 لاعباً دفعة واحدة

الزمالك وفيوتشر: كما كنت

البنك الأهلى: المنافس الأشرس

المقاولون والطلائع: «الهدوءءءءء»

الاتحاد السكندرى فى الصورة