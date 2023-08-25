أماكن سقوط الأمطار الجمعة.. هل تصل إلى سيول رعدية؟

على مدار شهر أغسطس الجاري، شهدت الكثير من المناطق سقوط أمطار وصلت إلى حد السيول، ما يجعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحرص على إطلاع المواطنين بتفاصيل حالة الطقس، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأضافت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيان لها أنه من المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار اليوم الخميس الجمعة الموافق 25 أغسطس الجاري، لتكون خفيفة ورعدية أحيانا بنسبة 30% تقريبا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ولكنها لا تصل إلى حد السيول، كما يكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح تتراوح بين 50 و 70 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح بين 2.5 و 3.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الجمعة، كالتالي:

- القاهرة 33- 25.

- العاصمة الإدارية 34- 24.

- 6 أكتوبر 34- 23.

- بنها 33- 23.

- دمنهور 32- 23.

- وادي النطرون 33- 23.

- كفر الشيخ 32- 23.

- المنصورة 32- 24.

- الزقازيق 33- 24.

- شبين الكوم 33- 24.

- طنطا 32- 23.

- دمياط 32- 24.

- بورسعيد 31- 24.

- الإسماعيلية 34- 23.

- السويس 34- 22.

- العريش 32- 23.

- رفح 30- 23.

- رأس سدر 35- 26.

- نخل 36- 21.

- كاترين 35- 17.

- الطور 35- 27.

- طابا 37- 25.

- شرم الشيخ 39- 30

- الإسكندرية 31- 23.

- العلمين الجديدة 30- 23.

- مطروح 32- 22.

- السلوم 32- 22.

- سيوة 36- 24.

- رأس غارب 38- 27.

- الغردقة 39- 29.

- سفاجا 39- 28.

- مرسى علم 39- 29.

- شلاتين 41- 31.

- حلايب 36- 29.

- أبو رماد 37-30.

- رأس حدربة 36- 29.

- الفيوم 36- 23.

- بني سويف 36- 23.

- المنيا 37- 23.

- أسيوط 38- 24.

- سوهاج 40- 25.

- قنا 43- 27.

- الأقصر 43-27.

- أسوان 44- 29.

- الوادي الجديد 42- 27.

- أبوسمبل 44- 30.