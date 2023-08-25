حالة الطقس اليوم 25-8-2023.. استقرار في الأحوال الجوية

أصدر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشار بيان الأرصاد، إلى استمرار نشاط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع وفق بيان حالة الطقس، سقوط الأمطار الرعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30% على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ويكون هناك اضطرابًا في الملاحة البحرية على خليج السويس، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و3.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة، كالتالي:

- القاهرة 33- 25.

- العاصمة الإدارية 34- 24.

- 6 أكتوبر 34- 23.

- بنها 33- 23.

- دمنهور 32- 23.

- وادي النطرون 33- 23.

- كفر الشيخ 32- 23.

- المنصورة 32- 24.

- الزقازيق 33- 24.

- شبين الكوم 33- 24.

- طنطا 32- 23.

- دمياط 32- 24.

- بورسعيد 31- 24.

- الإسماعيلية 34- 23.

- السويس 34- 22.

- العريش 32- 23.

- رفح 30- 23.

- رأس سدر 35- 26.

- نخل 36- 21.

- كاترين 35- 17.

- الطور 35- 27.

- طابا 37- 25.

- شرم الشيخ 39- 30

- الإسكندرية 31- 23.

- العلمين الجديدة 30- 23.

- مطروح 32- 22.

- السلوم 32- 22.

- سيوة 36- 24.

- رأس غارب 38- 27.

- الغردقة 39- 29.

- سفاجا 39- 28.

- مرسى علم 39- 29.

- شلاتين 41- 31.

- حلايب 36- 29.

- أبو رماد 37-30.

- رأس حدربة 36- 29.

- الفيوم 36- 23.

- بني سويف 36- 23.

- المنيا 37- 23.

- أسيوط 38- 24.

- سوهاج 40- 25.

- قنا 43- 27.

- الأقصر 43-27.

- أسوان 44- 29.

- الوادي الجديد 42- 27.

- أبوسمبل 44- 30.