حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. حار على القاهرة وأمطار بعدة مناطق

كشفت الأرصاد توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلاً.

حالة الطقس في مصر

وأضافت الأرصاد في بيان لها أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية من الساعة 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

سقوط أمطار رعدية

كما توقعت سقوط أمطار رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ويكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح تتراوح بين 50 و70 كيلو في الساعة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و3.5 متر.

درجات الحرارة الجمعة 25-8-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 26-6-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 27-8-2029

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.