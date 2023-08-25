رئيس «الوطنية للانتخابات» يحسم لـ«الوطن» موقف استخدام الحبر الفسفوري في انتخابات الرئاسة

تتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، عديد الإجراءات استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتسهيل مشاركة الناخبين في الاستحقاق الرئاسي.

استخدام الحبر الفسفوري في الانتخابات الرئاسية

وحسم المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريح خاص لـ«الوطن»، التساؤلات حول استخدام الحبر الفسفوري من عدمه، مؤكدًا أن تجهيزات الهيئة للعملية الانتخابية، تتضمن تجهيزات خاصة بتوفير «الحبر الفسفوري» في اللجان الانتخابية، فضلاً عن مراجعة النماذج المُعدة بشأن الانتخابات، وغيرها من التجهيزات اللوجستية، التي توفر الحرية الكاملة للناخب أثناء الإدلاء بصوته، مع الشفافية الكاملة في العملية الانتخابية.

الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

أشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن الاستعدادات جارية على قدم وساق للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتتضمن معاينة لجان الاقتراع، والوقوف على كل كبيرة وصغيرة خاصة بالاستحقاق الانتخابي، مع إعلان التفاصيل كاملة للشعب المصري في المرحلة المقبلة.