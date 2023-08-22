«الوطنية للانتخابات»: «البريد» الناقل الرسمي لمستندات الانتخابات الرئاسية

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن هيئة البريد ستساعدنا في في نقل أوراقنا وأجهزتنا في أي مكان داخل جمهورية مصر العربية بسهولة وبسرعة، ما يساعدنا في توفير وقت النقل خلال عملية الانتخابات الرئاسية.

ويأتي ذلك في إطار البروتوكول الذي وقعته الهيئة الوطنية للانتخابات، مع هيئة البريد المصري؛ وذلك لتسهيل عملية نقل مستلزمات الهيئات من خلال مكاتب البريد المتواجدة في كل محافظات مصر.

دور هيئة البريد في العملية الانتخابية

وأضاف «حمزة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «سنبدأ بعد توقيع البروتوكول دراسة مع الهيئة ما نرغب في نقله متى وأين، وهو ما سيتم في القريب العاجل، على عكس ما كان في الوقت السابق».

ومن جانبه، قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة هيئة البريد، إن بروتوكول التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات جاء من منطلق أن البريد كالعادة يقدم خدماته لكل المصريين، وأيضا للهيئات والجهات الحكومية، هذه الخدمات ستساعد الهيئة في القيام بعملها باحترافية.

البريد المصري الناقل الرسمي لكل المستندات

وأضاف «فاروق» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البريد المصري سيكون الناقل الرسمي لكل المستندات والأدوات التي تحتاجها الهيئة في العملية الانتخابية، والتعامل بين اللجان الفرعية والرئيسية، وما تحتاجه العملية الانتخابية بالكامل، مشيرًا إلى أن ثقة العملاء في البريد المصري وكذلك ثقة الدولة كان ترجمتها توقيع هذا البروتوكول.