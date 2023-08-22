«الوطنية للانتخابات»: إعلان مواعد الانتخابات الرئاسية المقبلة قريبا

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّ الهيئة ستعلن عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة قريبًا، في ضوء أحكام الدستور، مشيرًا في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز» إلى أن «الانتخابات الرئاسية المقبلة ستعقد تحت الإشراف القضائي».

وأضاف «نعكف حاليا على استكمال الاستعدادات اللوجستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية المقبلة»، موضحا أن «بروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة القومية للبريد، اليوم الثلاثاء، يهدف إلى تنظيم وتسهيل عمليات نقل المواد والمستلزمات اللازمة للعملية الانتخابية داخل مصر».

وأشار حمزة إلى أن الهيئة ستوقع بروتوكولات تعاون مع جهات أخرى في الدولة، بهدف الاستفادة من إمكانياتها لخدمة العملية الانتخابية.