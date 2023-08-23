«مستقبل وطن» يعلن تأييده ترشح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية

أعلن حزب مستقبل وطن، دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ قال الحزب في بيانه: «انطلاقا من الحفاظ على الانجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر».

وتابع: «نجحت مصر تحت قيادة سيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم».

وأضاف البيان: «استكمالاً لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس، وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ علي المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستنداً إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبري من خلال اطلاق استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030» والتي شملت عدة محاور أساسية علي رأسها التعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي».

وأكد الحزب في بيانه على دعم الرئيس قائلا: «دعمًا من حزب مستقبل وطن لجميع هذه الإنجازات التي تحققت في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإذ تمضي الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو إتمام أحد أهم الاستحقاقات الدستورية المتعلقة باتمام الانتخابات الرئاسية المقبلة، لذلك وانطلاقا من مسئوليتنا السياسية فإننا نؤيد وندعم ترشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتحقيق تطلعات هذا الشعب ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها سيادته .. متمنين التوفيق والتقدم والازدهار لمصر».