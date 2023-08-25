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مجدي بدران: 22 متحورا فرعيا لأوميكرون انتشرت في فصل الصيف

كتب:

شريف سليمان
10:38 ص | الجمعة 25 أغسطس 2023
الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة

الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا ينتشر في المجتمعات التي تغيب الثقافة فيها، محذرًا من مغبة عدم ارتداء الكمامة وعدم غسل الأيدي والاحتكاك بين المواطنين، ومشددًا على أهمية التباعد بين الناس مترين على الأقل في هذا الصدد، وضرورة التهوية داخل الأماكن المغلقة والبيوت.

22 متحورا لأوميكرون

وأضاف بدران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي تقدمه الإعلامية يارا مجدي على قناة «إكسترا نيوز»، أن انتشار الفيروس والمتحورات يؤدي إلى حدوث طفرات، لأنه كلما زاد معدل الانتشار زاد معدل الطفرات والمتحورات، وهو ما جعل متحور أوميكرون ينتج عنه 22 متحورا فرعيا انتشرت في الصيف.

الولايات المتحدة تشهد زيادة في عدد الإصابات بالمستشفيات

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: «الولايات المتحدة تشهد زيادة في عدد الإصابات بالمستشفيات، والخطر يكمن فيما قد يحدث في أشهر فصلي الخريف والشتاء»، مشددًا على أنه من الثابت علميا أن التطعيمات الموجودة في مصر كافة تحمي من المضاعفات والدخول في المستشفيات والوفيات، وبالتالي فإن من تأخروا 6 شهور يمكنهم الحصول على الجرعة التعزيزية، وبخاصة المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والقلب أو المدخنين أو المصابين بالسمنة.

وواصل: «الوضع في مصر مطمئن وجيد جدا، ولكننا نعيش في كوكب رفع رايات التحذير من المتحورات الجديدة التي تنشأ نتيجة غياب التدابير الوقائية، ومازالت التطعيمات آمنة وفعالة في الحد من شدة الأعراض».

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بقلم شريف سليمان