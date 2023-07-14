مجدي بدران يكشف أعراض الإجهاد الحراري: خفقان القلب والتعرق الشديد

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنَّ الإجهاد الحراري يصاب به من يفتقرون إلى ثقافة التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن العالم كله يئن من هذه المشكلة بسبب تغير المناخ وغياب الثقافة الصحية.

وأضاف بدران، في مداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز»، مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي: «من أسباب الإجهاد الحراري أيضا فقدان الجسم للمياه والملح خلال التعرق المفرط، كما أن ضربة الشمس إحدى مضاعفات الإجهاد الحراري، وقد نصاب بالإجهاد الحراري أثناء وجودنا في المنزل دون الخروج».

وتابع، أن من علامات الإصابة بالإجهاد الحراري التعرق الشديد وخفقان القلب وشحوب وبرودة ورطوبة الجلد وضعف ودوخة واضطرابات بصرية وصداع شديد وغثيان وضيق التنفس: «ممكن نكلم المصاب ونقوله اشرب ماء ويتفاعل معنا ويكون أكثر وعيا من المصاب بضربة الشمس، ويجب أن يخفف المريض ملابس والبقاء في مكان به تهوية وتشجيعه على تناول المياه والسوائل».

وأكد، أننا يجب أن نرتدي ملابس فضفاضة وواسعة وقطنية في الصيف وتكون خفيفة وواسعة وألا تكون غامقة أو ضيقة، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية ممارسة الرياضة، حيث أن التعود عليها يجعل الغدد العرقية أكثر نشاطا وسيكون العرق أكثر وموزعا على الجسم ويبرد الجسم ويقلل من ارتفاع في درجات الحرارة ما يمنح القل بأداء أفضل.