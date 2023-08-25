بدء تسليم 494 وحدة في مشروع الإسكان المتميز بدمياط الجديدة 3 سبتمبر

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 3 أكتوبر المقبل، في تسليم 494 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز غرب الحي الخامس، ووحدات سكنية بمشروع دار مصر، المرحلة الرابعة، في المجاورتين (31 - 34) بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والسابق طرحها خلال الفترة من 15 يناير وحتى 16 فبراير الماضيين.

تسليم 48 وحدة سكنية بعمارات الإسكان المتميز

وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم 48 وحدة سكنية بعمارات الإسكان المتميز من (1 : 13) الأحد 3 سبتمبر 2023، و41 وحدة بالعمارات من (14 : 21)، الاثنين 4 سبتمبر، و37 وحدة بالعمارتين 22 و23، الثلاثاء 5 سبتمبر، و40 وحدة بالعمارتين 24 و25 الأربعاء 6 سبتمبر، وتخصيص يوم الخميس 7 سبتمبر لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، وتسليم 42 وحدة بالعمارتين 26 و27 الأحد 10 سبتمبر، و40 وحدة بالعمارتين 28 و29 الاثنين 11 سبتمبر، و44 وحدة بالعمارتين 30 و31 الثلاثاء 12 سبتمبر، و44 وحدة بالعمارتين 32 و34 الأربعاء 13 سبتمبر، وتخصيص يوم الخميس 14 سبتمبر لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

تسليم 44 وحدة بالعمارتين 35 و36

وقال رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: سيتم تسليم 44 وحدة بالعمارتين 35 و 36، يوم الأحد 17/9/2023، و 46 وحدة بالعمارتين 37 و 38، يوم الإثنين 18/9/2023، و 44 وحدة بالعمارتين 39 و 40، يوم الثلاثاء 19/9/2023، و 22 وحدة بالعمارة 41، يوم الأربعاء 20/9/2023، ونم تخصيص يوم الخميس 21/9/2023، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات سكنية بمشروع دار مصر المرحلة الرابعة بالمجاورة 31 بالحي السادس بالعمارات أرقام (2 – 52 – 67 – 74 – 76 - 100)، ووحدات سكنية بالعمارات أرقام (5 – 83 – 98 – 120 – 121 – 156 – 157 – 160 – 132 - 134) بالمجاورة 34، يوم الأحد 1 أكتوبر 2023، ووحدات بالعمارات أرقام (142 – 144 – 145 – 148 – 150 – 151 – 163 – 170 – 173 – 174 – 175 – 179 – 184 – 188 – 192 – 193) بذات المجاورة يوم الاثنين 2 أكتوبر، مشيرا إلى أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء 3 أكتوبر لمن تخلف عن الاستلام في اليومين السابقين.