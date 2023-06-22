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رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: ندرس إنشاء سوق حضارية بمركز الحي الرابع

كتب:

أيمن حمزة
12:55 م | الخميس 22 يونيو 2023
رئيس جهاز مدينة دمياط

رئيس جهاز مدينة دمياط

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أعمال التطوير الجارية بمنطقة الشاطئ، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك للوقوف على نسب الإنجاز لعملية الإحلال والتجديد لأكشاك خدمة المصطافين ورواد الشاطىء بإجمالي 13 منفذا و3 منافذ خدمية.

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يُتابع أعمال التطوير بمنطقة الشاطئ

وأضاف أن المنافذ المتطورة التي تعد كنموذج جمالي وحضاري، يُسهم في خلق فرص استثمارية لمنطقة شواطىء مميزة، بإجمالى 5 شواطىء مميزة بمساحة 500 مترمربع تقريبا.

ووجه رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بسرعة الانتهاء من تجهيز ساحات الانتظار للمركبات وأعمال الزراعة للأشجار بمدخل الشاطىء والكورنيش، وتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للكورنيش، وتوفير خدمات متميزة لسكان المدينة وروادها .

وفي ذات السياق، أشار رئيس جهاز دمياط الجديدة، إلى أنه جرى عقد الجلسة الخامسة لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، واستعراض جدول الأعمال وأهم الموضوعات الخاصة بخدمة السكان بالمدينة، ومنها مناقشة طلب مستشفى الأزهر شراء عدد من أجهزة الغسيل الكلوى للأطفال، وكذلك الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية بالمدينة والكثافات الطلابية بالمدارس والخطط المستقبلية في هذا الشأن.

ووجه بحصر قطع الأراضي المخصصة للمدارس بالمدينة والسابق تسليمها لهيئة الأبنية التعليمية، وعرض الموقف التنفيذي لدراسة احتياجات المدينة، ومناقشة إنشاء سوق حضارية بمركز الحي الرابع للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وعملية تشغيل الملعب الخماسى بمركز الحي الخامس.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.