القصة الكاملة لنظام الدراسة بكلية الهندسة جامعة القاهرة.. الأول من نوعه

في سابقة هي الأولى من نوعها في التعليم الهندسي في مصر، طبقت كلية الهندسة جامعة القاهرة نظاما تعليميا جديد ومختلف، انطلاقا من حرصها على مواكبة التغيرات العالمية، لتكون بذلك جامعة القاهرة هي أول جامعة مصرية تطبق نظام الأربع سنوات في بكالوريوس الهندسة.

اللائحة الجديدة لكلية الهندسة جامعة القاهرة

صدر قرار وزاري باللائحة الجديدة لكلية الهندسة جامعة القاهرة،، وأعلنه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وينص على تمكين الطلاب من التخرج بعد 4 سنوات دراسية فقط، لتصبح بذلك هندسة القاهرة أول كلية هندسة حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج في أربع سنوات من خلال برامجها التخصصية الحديثة.

يأتي القرار وفق بيان رسمي للجامعة، في إطار حرص الجامعة على سد الفجوة المعرفية والتوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية ومواكبة التطور السريع والمتلاحق في التعليم الجامعي، ومن المقرر تطبيقه مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، ويتضمن العديد من المميزات.

مميزات تطبيق اللائحة الجديدة بـ «هندسة القاهرة»

في شرح مُفصل، وضحت الجامعة مميزات تطبيق اللائحة الجديدة لكلية الهندسة جامعة القاهرة في الآتي:

- إمكانية التخرج بعد الانتهاء من متطلبات التخرج دون التقيد بعدد محدد من سنوات الدراسة.

- السماح للطالب بالدراسة بالخارج سواء عام دراسي كامل طبقاً لشروط محددة أو أطول من عام دراسي في حال وجود اتفاقيات ثنائية مع جامعات دولية

- السماح بعمل فصل دراسي كامل بالصناعة طبقا لشروط محددة.

- اللائحة الدراسية الجديدة للكلية سيتم تطبيقها من خلال الدراسة بنظام الساعات المعتمدة بالكامل والتي تتراوح من 154 إلى 159 ساعة دراسية معتمدة مطلوبة للتخرج وفقًا للبرنامج الدراسي

- تتيح للطالب اختيار الالتحاق بأحد البرامج العامة أو التخصصية طبقا لشروط محددة

- أيضاً تُتيح تسجيل برنامج فرعي «minor» وذلك لأول مرة على مستوى كليات الهندسة بالجامعات الحكومية

- اللائحة الجديدة تتضمن العديد من البرامج، وهي 13 برنامجا عاما، و 15 برنامجا تخصصيا، و 12 برنامجًا فرعيًا.

- اللئحة الجديدة تشترط اجتياز الطالب تدريبًا صيفيًا بنجاح للتخرج.