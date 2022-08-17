نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة القاهرة 2022.. والحدود الدنيا بالجامعات

يتساءل عدد من طلاب الثانوية العامة، عن نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة القاهرة 2022، وذلك عقب إعلان الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات والمعاهد، خلال مؤتمر صحفي، عقد منذ ساعات قليلة.

نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة القاهرة 2022

ووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة القاهرة 2022، يمثل 366.0.

وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، عن موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2022 لطلاب الثانوية العامة، موضحًا أنَّ المرحلة ستبدأ من اليوم الخميس 18 أغسطس وحتى يوم الإثنين 22 أغسطس، لعدد 269202 ألف طالب وطالبة لمختلف الشعب.

الحدود الدنيا لتنسيق الكليات 2022

كما أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية «علوم ورياضة»، تكون 246 درجة فأكثر بنسبة 60%، وبالنسبة للشعبة الأدبية فإن الحد الأدنى لها 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%.

وكشف وزير التعليم العالي، الأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم، وتتمثل في وجود أماكن بكليات طب بيطري وزراعة وعلوم والحاسبات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والآثار والإعلام وباقي الكليات النظرية، والتمريض والجامعات التكنولوجية والألسن.

أما بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، أوضح وزير العليم العالي، أنها تتمثل في كليات: التربية والآداب الحقوق والخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق.