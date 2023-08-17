أسعار شرائح الكهرباء 2023 بعد قرار مجلس الوزراء.. ثابتة حتى يناير المقبل

قررت الحكومة تثبيت أسعار شرائح الكهرباء 2023 المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، لمراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

أسعار شرائح الكهرباء 2023 لجميع المشتركين والمنازل

وتنشر «الوطن» أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد، التي تطبق حتى أول شهر يناير 2024 لجميع المشتركين والمنازل:

– الشريحة الأولى، التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، سعرها حاليًّا 48 قرشًا

– الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، وسعرها حاليًّا 58 قرشًا.

– الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلووات، وسعرها حاليًّا 77 قرشًا.

– الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلووات، وسعرها حاليًّا 106 قروش.

– الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، وسعرها حاليًّا 128 قرشًا،.

– الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليووات، وسيكون سعرها كما حاليّا 140 قرشا.

- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 «145 قرشا» وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح.

أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري 2023

وجاءت أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجارى حتى أول يناير 2024 كالتالي:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات «65 قرشا».

- الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات « 120 قرشا».

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 600 كيلو وات « 140 قرشا».

- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات «155».

- الشريحة الخامسة لأكثر من ألف كيلو وات «160».

أسعار رسوم خدمة العملاء بشرائح استهلاك الكهرباء للمشتركين والمنازل 2023

وجاءت أسعار رسوم خدمة العملاء بـ شرائح استهلاك الكهرباء 2023 للمشتركين والمنازل، كالتالي:

- الشريحة الأولى: خدمة العملاء كما هي جنيه واحد.

- الشريحة الثانية: خدمة العملاء كما هي جنيهان.

- الشريحة الثالثة: خدمة العملاء كما هي 6 جنيهات.

- الشريحة الرابعة: خدمة العملاء كما هي 11 جنيها.

- الشريحة الخامسة: خدمة العملاء كما هي 15 جنيهًا.

- الشريحة السادسة: خدمة العملاء كما هي 25 جنيها.

- الشريحة السابعة: خدمة العملاء كما هي 40 جنيهًا.

- ومن صفر إلى أكثر من 1000 خدمة العملاء كما هي 40 جنيهًا.