مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 أغسطس في جميع المحافظات

تعد مواقيت الصلاة، من أكثر الأشياء التي يحرص المواطنون على متابعتها بشكل يومي، حرصا منهم على آداء فريضة الصلاة في موعدها، كما أنهم يعتمدون عليها في تنظيم جدول يومهم.

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة، مواقيت الصلاة ومواعيدها في جميع المحافظات، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير، مواعيد الصلاة في جميع محافظات مصر، التي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

وجاءت مواعيد الصلاة في القاهرة، كالتالي:

موعد أذان الفجر: 4:57 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:57 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:32 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:25 مساءً

موعد أذان العشاء: 8:46 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 5:02 صباحًا.

أذان الظهر: 12:50 مساءً.

أذان العصر: 4:18 مساءً.

أذان المغرب: 7:13 مساءً.

أذان العشاء: 8:29 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:00 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:02 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:39 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:32 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:54 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد أذان الفجر: 5:03 صباحًا.

أذان الظهر: 12:57 مساءً.

أذان العصر: 4:29 مساءً.

أذان المغرب: 7:22 مساءً.

أذان العشاء: 8:41 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر: 4:52 صباحًا.

أذان الظهر: 12:55 مساءً.

أذان العصر: 4:31 مساءً.

أذان المغرب: 7:24 مساءً.

أذان العشاء: 8:47 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:02 صباحًا.

أذان الظهر: 12:55 مساءً.

أذان العصر: 4:26 مساءً.

أذان المغرب: 7:20 مساءً.

أذان العشاء: 8:38 مساءً.

مواقيت الصلاة في مدينة العلمين

موعد أذان الفجر: 5:04 صباحًا.

أذان الظهر 1:06 مساءً.

أذان العصر: 4:42 مساءً.

أذان المغرب: 7:35 مساءً.

أذان العشاء: 8:57 مساءً.