مواقيت الصلاة اليوم 25-8-2023 في المحافظات والمدن الختلفة

تختلف مواقيت الصلاة في كل مدينة أو ماحفظة وفق التوقيت المحلي الذي تشهده كل مدينة، وفق بيان هيئة المساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

ونوضح في السطور التالية، مواقيت الصلاة اليوم الجمعة الموافق 25 أغسطس، في عدد من محافظات الجمهورية، وفق هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:55 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:56 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:31 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:25 مساءً

موعد أذان العشاء: 8:46 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 5:03 صباحًا.

أذان الظهر: 12:51 مساءً.

أذان العصر: 4:19 مساءً.

أذان المغرب: 7:14 مساءً.

أذان العشاء: 8:30 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:00 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:03 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:39 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:33 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:55 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد أذان الفجر: 5:03 صباحًا.

أذان الظهر: 12:58 مساءً.

أذان العصر: 4:29 مساءً.

أذان المغرب: 7:23 مساءً.

أذان العشاء: 8:42 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر: 4:51 صباحًا.

أذان الظهر: 12:56 مساءً.

أذان العصر: 4:32 مساءً.

أذان المغرب: 7:26 مساءً.

أذان العشاء: 8:48 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:00 صباحًا.

أذان الظهر: 12:54 مساءً.

أذان العصر: 4:25 مساءً.

أذان المغرب: 7:19 مساءً.

أذان العشاء: 8:37 مساءً.

مواقيت الصلاة في مدينة العلمين

موعد أذان الفجر: 5:04 صباحًا.

أذان الظهر: 1:07 مساءً.

أذان العصر: 4:42 مساءً.

أذان المغرب: 7:36 مساءً.

أذان العشاء: 8:58 مساءً.