أستاذ إدارة أعمال: الانضمام لـ«بريكس» نجاح جديد للدبلوماسية المصرية

قال الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن انضام مصر لمجموعة بريكس، نجاح جديد للدبلوماسية المصرية التي تتميز بإقامة علاقات متوازنة ودقيقة مع جميع القوى العالمية سواء شرقا أو غربا، لخدمة المصالح الاقتصادية المصرية.

100 مليار دولار صادرات

وأضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، الذي تقدمه الإعلامية هبة ماهر، على قناة «DMC»، أن المصالح الاقتصادية المصرية هي أساس الاستثمار وتحقيق هدف الـ100 مليار دولار صادرات خلال العام الجاري، والعلاقات الخارجية تقوم على الاحترام المتبادل، والتعاون والمصالح المشتركة، وتعظيم الفوائد التي تجنيها مصر.

بريكس التجمع الأكثر نمو في العالم

وتابع بأن مصر ستستفيد من تجمع بريكس، الذي يضم الدول الأكثر نموا في العالم «البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا»، ومع انضمام 6 دول جديدة أصحب التجمع يضم نحو نصف سكان العالم.