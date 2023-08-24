خبير اقتصادي: انضمام مصر لـ«البريكس» يزيد من نفوذها دوليا

أوضح الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس سيعود على مصر بالعديد من المكاسب الاقتصادية، حيث أن قيد مصر في مجموعة البريكس، خطوة كبيرة للأمام خاصة أن ذلك التكاتف له قوة وثقل يمكن أن نقول يشبه مجموعة السبعة الكبار.

بناء القوة الاقتصادية

وأضاف «عبد المنعم»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «دي أم سي»، أن من بين أهم مكاسب الانضمام إلى مجموعة البريكس هو بناء القوة الاقتصادية؛ نظرًا لأن تجمع بريكس يتمتع بقوة اقتصادية كبيرة مما يساهم في تعزيز قوة الدولة وزيادة نفوذها في المجتمع الدولي.

حركة التبادل التجاري مع الدول الأعضاء بالعملة المحلية

وتابع: «سيكون لدينا قدرة على حركة التبادل التجاري مع الدول الأعضاء بالعملة المحلية وهيكون فيه تعميم على هذه التجربة، كما سيكون هناك تعامل بالعملات المحلية وعملة مشتركة لدول البريكس وقد سبق وأعلنوا عن ذلك».

وأشار إلى أنه من بين المكاسب جذب السياحة، من خلال فتح أسواق جديدة لم نكن معتادين عليها مثل البرازيل والأرجنتين وزيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر، منوهًا إلى أن مصر تستهدف زيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح.