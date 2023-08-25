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المؤشر الياباني يهبط 2% بعد تراجع أسهم شركات الرقائق

كتب:

شريف سليمان
12:55 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
مؤشر نيكي

مؤشر نيكي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن المؤشر نيكي الياباني تراجع 2%، اليوم الجمعة، مع تراجع سهمي أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطين بالرقائق الإلكترونية، بعد توقف مكاسب سهم «نفيديا» المدرج في الولايات المتحدة.

أكبر انخفاض يومي

وهبط المؤشر نيكي 2.05% ليغلق عند 31624.28 نقطة، في أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من 3 أسابيع، لكنه حقق مكاسب أسبوعية 0.55%، وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.88% إلى 2266.40، مسجلًا خسائر أسبوعية 1.3%.

هبوط سهم شركة طوكيو إلكترون

وهوى سهم أدفانتست اليابانية لصناعة معدات اختبار الرقائق 9.99%، كما هبط سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 5.93% ونظيرتها سكرين هولدينجز 3.44%، وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 3.05%.

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بقلم شريف سليمان