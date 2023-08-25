تفاصيل تشريع منتظر في الدنمارك لتجريم حرق القرآن.. «السجن عامين»

أعلن وزير العدل الدنماركي بيتر هوملغارد، عزم بلاده حظر حرق القرآن، بعد الاضطرابات التي سجلت في دول إسلامية عدة بسبب تدنيس نسخ من القرآن الكريم في الدنمارك.

تشريع في الدنمارك يستهدف منع حرق المصحف في الأماكن العامة

وقال وزير العدل في الدنمارك خلال تصريحات صحفية، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون يحظر المعاملة غير اللائقة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمع الديني، مشددًا على أن التشريع يستهدف بشكل خاص عمليات الحرق والتدنيس في الأماكن العامة.

وأضاف: «لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة».

وسيطبق التشريع القانوني لامنتظر على كل الكتب السماوية والرموز الدينية، على أن تصل عقوبة انتهاك القانون للسجن لمدة عامين.

محاولات لاستفزاز المسلمين بحرق المصاحف

وشهدت الأيام الماضية، بعض محاولات الاعتداء على القرآن الكريم ما تسبب في إثارة مشاعر غضب عارمة عند المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وتكررت مؤخرًا وقائع تدنيس المصحف وحرقه في دول مثل السويد والدنمارك وهولندا، من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، وتسببت في ردود فعل غاضبة وصلت إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي، إذ استدعى السفير ياسر هاشم نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون شمال ووسط أوروبا، بناء على توجيهات وزير الخارجية، سفيرة الدنمارك بالقاهرة، نهاية الشهر الماضي، لإبلاغها باستياء وإدانة مصر الشديدين ورفضها، وعلى كل الأصعدة الرسمية والشعبية، لحوادث حرق المصحف الشريف.