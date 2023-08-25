رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

القبض على 4 تجار عملة بتهمة غسل 70 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
02:37 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
تجارة العملة

تجارة العملة

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

و قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال  4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية - وأحدهم هارب خارج البلاد - مقيمين بمحافظة الجيزة لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ ( 70 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: تحرير 233 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مواعيد الغلق خلال 24 ساعة

المستشار ناجي شحاتة لـ«الشاهد»: وزير الداخلية شهد في قضية قتل المتظاهرين

«مدبولي»: لابد من احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

«الداخلية»: حبس عاطل انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين بالجيزة

«الداخلية»: تحرير 241 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مواعيد الغلق خلال 24 ساعة

«الداخلية»: ضبط 14 ألف مخالفة سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

الداخلية: ضبط 312 قضية مخدرات و150 سلاحا ناريا في 24 ساعة
بقلم محمد بركات