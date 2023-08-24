الداخلية: ضبط 312 قضية مخدرات و150 سلاحا ناريا في 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ففي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط (312) قضية مواد مخدرة، بإجمالي (335) متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (128,052 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (58,175 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (19,992 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (7,200 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (4,660 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,328 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,075 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (455 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (170جرام).

عدد (2220) قرص مخدر.

قضايا أسلحة نارية وبيضاء

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط (150 قطعة سلاح ناري بحوزة 118 متهم) وذلك على النحو التالي:

(9) بنادق آلية .

(17) بندقية خرطوش .

(5) طبنجات.

(119) فرد محلى .

(254) طلقة مختلفة الأعيرة .

(15) خزينة متنوعة .

ورشة لتصنيع الأسلحة النارية .

(244) قطعة سلاح أبيض .

تنفيذ الأحكام

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (84353) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(344) حكم جناية.

(26282) حكم حبس جزئى.

(4520) حكم حبس مستأنف.

(42069) حكم غرامة.

(11138) مخالفة.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط (2) تشكيل عصابي، ضما (4) متهمين، ارتكبوا (8) حوادث متنوعة.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط (40) متهما.

وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط (17) متهما.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط (187) دراجة نارية مخالفة.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (22770) مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص (57) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية عينة (7) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.